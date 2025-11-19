19 nov. 2025
Selección Paraguaya

Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja

En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último par de amistosos que jugó la Selección Paraguaya de Fútbol, ante Estados Unidos y México, que dejó sensaciones positivas.

Noviembre 19, 2025 05:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay perdió un juego y ganó otro.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que dejó el último combo de encuentros amistosos, ante Estados Unidos y México, que disputó la Selección Paraguaya.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Redacción D10
