Selección Paraguaya

Balance positivo, apuntando al desafío mundialista

La Albirroja cerró el 2025, cumpliendo con el gran objetivo de volver a la Copa del Mundo, afrontando sus primeros juegos de preparación con balance positivo.

La Albirroja cerró el año con una victoria.

La Selección Paraguaya cerró la temporada 2025, con grandes satisfacciones, ya que fue el año en el que se concretó el regreso a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

El equipo albirrojo, en el marco de las Eliminatorias cumplió un total de 6 juegos, cediendo por primera vez en juegos oficiales en la era de Gustavo Alfaro. Arrancó el año venciendo a Chile por 1-0 como local y luego rescató un empate 2-2 de visita con Colombia, en el mes de marzo.

Posteriormente en junio, la doble fecha arrojó victoria frente a Uruguay por 2-0 en Asunción, y la primera derrota del ciclo, ante Brasil de visitante por 1-0.

En el cierre del proceso eliminatorio, la Albirroja selló el pase al Mundial con empate sin goles con Ecuador en el Defensores, para luego conseguir por primera vez una victoria en Lima, ante Perú por 1-0.

CICLO AMISTOSO. Con el boleto a la Copa Mundial de Noerteamérica 2026, Paraguay afrontó 4 amistosos en el último trimestre del año, cumpliendo primero una gira por Asia, en donde se consiguió un empate 2-2 con Japón y cediendo ante Corea del Sur por 2-0.

En el último combo de fecha FIFA, en la sede de la Copa, fueron derrota ante Estados Unidos por 2-1 y victoria contra México por 2-1, cerrando la temporada con un total de 4 victorias, 3 derrotas y 3 empates en 10 compromisos disputados.

En lo que va del año, el equipo sumó en su plantilla, en donde se consolidó la presencia de Matías Galarza, que alternó titularidad en juegos oficiales, como el atacante Ronaldo Martínez, la aparición del portero Orlando Gill, que pelea el puesto de titular para el Mundial y de Diego González, que arremetió en los amistosos y asoma con chances por su buen desempeño en la ofensiva.

La Asociación Paraguaya de Fútbol debe de confirmar los compromisos para el primer semestre de la temporada 2026, atendiendo a que la fecha FIFA está marcada para marzo.

Clave será lo que ocurra el próximo 5 de diciembre en Washington, en donde se cumplirá el sorteo de la Copa Mundial, para conocer a los posibles rivales y selecciones que puedan servir de sparring en la previa.

Por el momento Paraguay integra el bombo 3 para el Mundial, y evitaría a Argentina y Brasil como cabezas de serie, más los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador que se encuentran en el bombo 2.

Los bombos para el Mundial

BOMBO 1 (Cabezas de serie): Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España.

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1, Repechaje Intercontiental 2

