05 dic. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Estamos en un plano de paridad muy grande”

La Selección Paraguaya conoce a los rivales que tendrá en la Copa del Mundo. Para el seleccionador Gustavo Alfaro existe un “plano de paridad muy grande”.

Diciembre 05, 2025 04:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro (i), junto a Robert Harrisson (d),

Foto: Gentileza - Albirroja

Tras conocerse la conformación de grupos de la Copa del Mundo 2026, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, se refirió a la situación que le tocará vivir a la Albirroja.

“Estamos en un plano de paridad muy grande”, aseveró en charla para GEN. Confesó que cuando charló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dijo: “Somos una piedra en un zapato (…) Sabemos que no podemos decir que le vamos a ganar a cualquiera, pero sí que le va a ser difícil a todos los equipos enfrentarnos”.

Con relación al grupo, remarcó que “es un grupo parejo, más allá de que nos resta ponerle un nombre propio al que venga de Europa. Me da la sensación que hay una nivel de paridad y competitividad muy bueno”, añadió.

LOS RIVALES. Adelantó que “será un grupo cerrado” y apuntó al debut frente a Estados Unidos, contra quien “un antecedente cercano con Estados Unidos”. Del primer encuentro manifestó que “jugar contra un originador por todo lo que significa es algo trascendente”.

Al opinar del otro rival ya conocido, detalló que “los antecedentes de haber jugado con Japón y Corea son indicios de lo que podemos esperar ante Australia” y cuando miró hacia el adversario europeo, sostuvo: “Uno ve Turquía que es un equipo fuerte, da la sensación de que es el que mejor llega (...) El repechaje va a ser complejo. El equipo que salga de ese repechaje lo vamos a tener en un plano de igualdad”.

Selección Paraguaya Paraguay Albirroja Copa del mundo Gustavo Alfaro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón, ansioso por el sorteo de la Copa del Mundo
Este jueves llegaron algunos jugadores de la Selección Paraguay tras la gira norteamericana y uno de los que habló fue Miguel Almirón. El albirrojo dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay” con relación al sorteo de la Copa del Mundo.
Noviembre 20, 2025 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Pódcast: Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
La Albirroja disputó sus últimos partidos del año con buenas sensaciones de cara a lo que será la cita mundialista en el 2026.
Noviembre 20, 2025 11:24 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último par de amistosos que jugó la Selección Paraguaya de Fútbol, ante Estados Unidos y México, que dejó sensaciones positivas.
Noviembre 19, 2025 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
ppulpo.jpg
Selección Paraguaya
El gran partido de Alexis Pulpito Duarte
El defensor del Santos de Brasil tuvo su estreno con la Albirroja Absoluta y lo hizo de gran manera.
Noviembre 19, 2025 12:37 p. m.
aallg.jpg
Selección Paraguaya
Balance positivo, apuntando al desafío mundialista
La Albirroja cerró el 2025, cumpliendo con el gran objetivo de volver a la Copa del Mundo, afrontando sus primeros juegos de preparación con balance positivo.
Noviembre 19, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
20251119_072715.jpg
Selección Paraguaya
Los goles de la Albirroja ante México
Paraguay venció a México en su último partido del año con goles de Antonio Tonny Sanabria y Damián Bobadilla.
Noviembre 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más