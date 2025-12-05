Gustavo Alfaro: “Estamos en un plano de paridad muy grande”

Tras conocerse la conformación de grupos de la Copa del Mundo 2026, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, se refirió a la situación que le tocará vivir a la Albirroja.

“Estamos en un plano de paridad muy grande”, aseveró en charla para GEN. Confesó que cuando charló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dijo: “Somos una piedra en un zapato (…) Sabemos que no podemos decir que le vamos a ganar a cualquiera, pero sí que le va a ser difícil a todos los equipos enfrentarnos”.

Con relación al grupo, remarcó que “es un grupo parejo, más allá de que nos resta ponerle un nombre propio al que venga de Europa. Me da la sensación que hay una nivel de paridad y competitividad muy bueno”, añadió.

LOS RIVALES. Adelantó que “será un grupo cerrado” y apuntó al debut frente a Estados Unidos, contra quien “un antecedente cercano con Estados Unidos”. Del primer encuentro manifestó que “jugar contra un originador por todo lo que significa es algo trascendente”.

Al opinar del otro rival ya conocido, detalló que “los antecedentes de haber jugado con Japón y Corea son indicios de lo que podemos esperar ante Australia” y cuando miró hacia el adversario europeo, sostuvo: “Uno ve Turquía que es un equipo fuerte, da la sensación de que es el que mejor llega (...) El repechaje va a ser complejo. El equipo que salga de ese repechaje lo vamos a tener en un plano de igualdad”.