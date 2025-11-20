Miguel Almirón, ansioso por el sorteo de la Copa del Mundo

Miguel Almirón y otros albirrojos llegaron este día a Paraguay tras los amistosos que la Albirroja jugó ante Estados Unidos y México pensando en la Copa del Mundo. El jugador dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay. Eso nos llena de orgullo a nosotros porque es lo que estábamos buscando”.

El sorteo para conocer los emparejamientos será el viernes 5 de diciembre, en Washington. Con relación a los rivales, Miguel Almirón aclaró: “No tengo ninguna prioridad con eso. Si queremos lograr grandes cosas tenemos que enfrentarnos a todos”.

Sobre el resumen de lo que fue este 2025, el Miggy manifestó que “fue un año muy lindo para nosotros, para Paraguay. Después de mucho clasificamos a un Mundial y ahora nos preparamos para competir en un evento tan importante”.

“Terminar con una victoria nos deja bien, con mucha confianza”, expresó del triunfo ante México en un amistoso. Apuntando a lo que le falta a Paraguay, dijo que “obviamente si querés competir con selecciones grandes hay que trabajar mucho. Tampoco hay que mentirnos”.

“Realmente tenemos un gran grupo que está trabajando, que quiere competir, tenemos que prepararnos física y mentalmente porque ya nos dimos cuenta en estos amistosos que los rivales son duros, también compiten. Estamos por buen camino, hay un buen grupo”, sentenció.