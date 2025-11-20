20 nov. 2025
Selección Paraguaya

Miguel Almirón, ansioso por el sorteo de la Copa del Mundo

Este jueves llegaron algunos jugadores de la Selección Paraguay tras la gira norteamericana y uno de los que habló fue Miguel Almirón. El albirrojo dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay” con relación al sorteo de la Copa del Mundo.

Noviembre 20, 2025 04:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón

Miguel Almirón fue el capitán de la Albirroja ante México.

Foto: Gentileza - Miguel Almirón

Miguel Almirón y otros albirrojos llegaron este día a Paraguay tras los amistosos que la Albirroja jugó ante Estados Unidos y México pensando en la Copa del Mundo. El jugador dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay. Eso nos llena de orgullo a nosotros porque es lo que estábamos buscando”.

El sorteo para conocer los emparejamientos será el viernes 5 de diciembre, en Washington. Con relación a los rivales, Miguel Almirón aclaró: “No tengo ninguna prioridad con eso. Si queremos lograr grandes cosas tenemos que enfrentarnos a todos”.

Sobre el resumen de lo que fue este 2025, el Miggy manifestó que “fue un año muy lindo para nosotros, para Paraguay. Después de mucho clasificamos a un Mundial y ahora nos preparamos para competir en un evento tan importante”.

“Terminar con una victoria nos deja bien, con mucha confianza”, expresó del triunfo ante México en un amistoso. Apuntando a lo que le falta a Paraguay, dijo que “obviamente si querés competir con selecciones grandes hay que trabajar mucho. Tampoco hay que mentirnos”.

“Realmente tenemos un gran grupo que está trabajando, que quiere competir, tenemos que prepararnos física y mentalmente porque ya nos dimos cuenta en estos amistosos que los rivales son duros, también compiten. Estamos por buen camino, hay un buen grupo”, sentenció.

Selección Paraguaya Albirroja Miguel Almirón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251119_071849.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Ganamos con justicia”
Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, afirmó que Paraguay superó por 1-2 a México porque supo sufrir y tener la cabeza fría en la definición.
Noviembre 19, 2025 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Paraguay cierra el año con una sonrisa
Paraguay derrotó a México por 1-2 en el segundo juego de la gira norteamericana, que fue el último amistoso del año. La Albirroja, que tuvo muchos cambios con relación al encuentro anterior, mejoró con el ingreso de Julio Enciso y cierra el 2025 con una sonrisa.
Noviembre 19, 2025 12:33 a. m.
 · 
Redacción D10
México Paraguay
Selección Paraguaya
México vs. Paraguay: Sin goles en la primera etapa
Se fue el primer tiempo del amistoso que Paraguay y México están igualando sin goles en el estadio Alamodome de San Antonio Texas.
Noviembre 18, 2025 11:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
El onceno de Paraguay ante México
Paraguay choca esta noche con México en un encuentro amistoso y la Albirroja ya cuenta con equipo confirmado.
Noviembre 18, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya
Selección Paraguaya
Once de la Albirroja, con novedades
El DT Alfaro prepara variantes para el juego amistoso ante México, que se juega este martes desde las 22:30.
Noviembre 18, 2025 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
andrés cubas.jpg
Selección Paraguaya
El insólito motivo de la baja de Andrés Cubas en la Albirroja
El volante albirrojo Andrés Cubas no jugó el amistoso ante Estados Unidos y tampoco lo hará ante México por un insólito motivo.
Noviembre 18, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más