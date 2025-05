Diego Martínez sigue firme: “Tengo que trabajar y dar lo mejor”

Cerro Porteño cayó por 0-2 frente a Palmeiras y si bien la hinchada no ocultó su descontento con el trabajo del entrenador, Diego Martínez no se plantea dejar el proyecto: “No tengo que hablar con nadie. Tengo que trabajar y dar lo mejor”.

Con relación al encuentro, en conferencia de prensa indicó que “en el primer gol hubo una situación bastante confusa. El rival puso en juego antes de que el árbitro cobre” y del segundo tanto destacó la jerarquía de Vitor Roque.

Diego Martínez confirmó que la titularidad de Alexis Martín es por una cuestión deportiva: “La decisión fue por una cuestión futbolística. Hable con Roberto (Fernández)”. Cerro Porteño perdió este miércoles, pero aún tiene chances de avanzar de ronda en la Copa Libertadores.