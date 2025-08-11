Con la mira en Estudiantes

Cerro Porteño espera y necesita mejorar la versión ofrecida en el encuentro ante Nacional, por el torneo Clausura, para el choque contra Estudiantes de La Plata, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien igualó y con varios jugadores que habitualmente no son titulares, lo ofrecido en el último juego local no satisfizo y contrasta con la sensacional victoria en el superclásico contra Olimpia.

A esto se le suman las bajas obligadas que tendrá el Azulgrana por lesión: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. Por acumulación de tarjetas amarillas tampoco podrá estar Robert Piris da Motta.

Lucas Quintana se perfila para reemplazar a Velázquez en la defensa cerrista. El entrenador Diego Martínez tiene tres nombres para dos puestos: Jorge Morel, Fabrizio Peralta y Wilder Viera.

Las últimas actuaciones de Cecilio Domínguez fueron muy criticadas y esto hace que su presencia en el onceno no sea segura, por lo que Federico Carrizo podría arrancar.

Después estaría todo listo: Alexis Martín en portería; la defensa completarían Fabricio Domínguez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Iturbe un fijo en el medio sector, mientras que Sergio Araújo y Jonatan Torres serían los más adelantados.

CIFRA. 0-0 fue el resultado en los 90 minutos del último juego de Cerro contra Estudiantes, en Barrio Obrero, en el 2011.