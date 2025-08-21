20 ago. 2025
Cerro Porteño

Lo que dijo Diego Martínez tras la eliminación de Cerro Porteño

Diego Martínez habló tras la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2025.

Agosto 20, 2025 09:32 p. m.
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-CERROPORTENO

Diego Martínez, técnico del Ciclón.

JUAN MABROMATA/AFP

El entrenador de Cerro Porteño, Diego Martínez, habló en conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Estudiantes de La Plata y eliminación en Copa Libertadores de América.

Como ya es costumbre, Martínez valoró el esfuerzo de sus dirigidos y dijo estar orgulloso pese a no haber logrado el objetivo.

“Fue una llave extremadamente pareja, por un detalle nos toca quedar afuera, mucha bronca, una sensación de injusticia porque lo miro del lado de nuestro equipo, del esfuerzo que hicieron, de la personalidad que tuvieron”, indicó.

Para Martínez, Cerro Porteño mereció mucho más. “Es injusto que este grupo no haya tenido posibilidades de marcar un gol. Me siento orgullo de lo que dieron los muchachos. Hicimos una gran copa, desde las series previas. Me parece que el equipo mereció tener mucha mayor suerte de la que tuvo en esta llave de octavos”, agregó.

Cerro Porteño ahora apunta todo al torneo Clausura, donde está puntero e invicto. El domingo enfrentará de local al Sportivo Trinidense.

Diego Martínez Cerro Porteño Estudiantes de La Plata
