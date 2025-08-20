20 ago. 2025
Cerro Porteño

La insólita disposición para la hinchada de Cerro Porteño

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomó una insólita decisión referente a los buses que llevarán a la hinchada de Cerro Porteño hasta La Plata.

Agosto 20, 2025 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Gyn12QEWwAAvkEG.jpg

Varios buses de Cerro Porteño viajaron a La Plata para alentar al equipo de Diego Martínez.

Foto: @Danymacica

Cerro Porteño visita esta noche, a partir de las 19:00 en el estadio UNO de La Plata, a Estudiantes por el encuentro revancha de los octavos de final de la Conmebol Libertadores buscando revertir el 1-0 en contra en la serie.

Pese a la derrota en la ida, varios buses repletos de hinchas de Cerro Porteño salieron de nuestro país con toda la ilusión de lograr la remontada.

Lo insólito es que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso que todos los buses del Ciclón se reúnan en la ciudad de Luján, a unos 125 kilómetros de La Plata, para salir con la cápsula de la Policía de la Provincia a las 14:00. Los buses que vayan por su cuenta al estadio no podrán ingresar al perímetro de seguridad.

Los buses de la hinchada de Cerro Porteño tendrán que trasladarse hasta Luján (Av Int. Pascual Simone 151) y de allí partirán a La Plata donde viajarán en carretera por aproximadamente una hora y media. ¡Una locura!

Redacción D10
