Sin goles al final del primer tiempo en La Plata

Cerro Porteño hizo un correcto primer tiempo en el estadio Uno de La Plata, pero no pudo sacar diferencias al término de los primeros 45 minutos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Estudiantes (0-0).

El Ciclón mantuvo al Pincha lejos de la portería defendida por Alexis Martín Arias, en un encuentro de mucho mediocampo y sin ocasiones tan claras de gol, en ninguna de las áreas.

La mala noticia es la lesión de Robert Piris Da Motta, que fue reemplazo por Fabrizio Peralta.

El equipo paraguayo necesita un gol para igualar la serie, tras la caída en La Nueva Olla.

ANTECENTES. Se trata del cuarto partido en el historial entre ambos equipos por Copa Libertadores, tras el encuentro de ida de esta serie de 2025 y los octavos de final de 2011, cuando tras un doble empate 0-0 el conjunto paraguayo clasificó por penales.

El ganador de esta llave chocará en la próxima fase con el vencedor del choque entre los brasileños Flamengo e Internacional, que disputan este miércoles el duelo de vuelta tras el triunfo por 1-0 del ‘Mengao’ en la ida.