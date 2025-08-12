Cerro Porteño prepara el examen

Cerro Porteño, líder invicto del torneo Clausura 2025, se mete de lleno ahora en la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata de Argentina.

La ida será mañana desde las 19:00 en una Nueva Olla que lucirá con un marco imponente.

El duelo es vital para las aspiraciones del Azulgrana, que buscará dar el primer golpe para intentar sentenciar su clasificación la siguiente semana.

La parada no será fácil. Enfrente tendrá un rival con mucha historia y que si bien no arrancó bien en el campeonato argentino, en sus últimas tres presentaciones enderezó el rumbo con victorias.

Volviendo al Ciclón, Diego Martínez prepara lo mejor para este choque, buscando los hombres ideales para sustituir a bajas sensibles como las de Gustavo Velázquez, Robert Piris da Motta y Gastón Giménez. Tampoco se descarta que haya modificaciones en la zona ofensiva. Federico Carrizo o Ignacio Aliseda podrían ir desde el arranque.

El más probable onceno azulgrana sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez; Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Iturbe, Jorge Morel, Wilder Viera y Cecilio Domínguez o Federico Carrizo; Sergio Araujo y Jonatan Torres.

Informe médico

El Ciclón sacó ayer un informe médico oficial sobre las lesiones de los futbolistas Gastón Giménez y Gustavo Velázquez, bajas sensibles para los siguientes compromisos del cuadro azulgrana.

Ambos presentan una lesión fibrilar en la cara posterior del muslo y se encuentran actualmente en fisioterapia.

Otro que no estará disponible para el encuentro de mañana, pero por acumulación de tarjetas amarillas, es el mediocampista Robert Piris da Motta.