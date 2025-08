Totín Amarilla: “No hay dudas, fue falta y penal”

Luis Amarilla, delantero de Cerro Porteño, charló en conferencia de prensa en la previa del juego ante Nacional, que será este viernes 8 de agosto, en La Nueva Olla, desde las 18:30.

El atacante fue claro al momento de sentenciar el pasado juego ante Olimpia en donde recibió la infracción de Rodrigo Pérez que fue sancionado como penal, apuntando: “No hay dudas, fue falta y penal”.

Analizando el momento del equipo, que lidera el Clausura, el “Totín” expuso: “Es un grupo muy sólido, de mucha calidad humana, desde el primer día uno sabe que llega a un grande, y uno trata de demostrarlo partido a partido, y en lo personal siento que me voy adaptando muy bien”.

Acerca de su desempeño, Amarilla agregó: “Críticas en un equipo como Cerro Porteño siempre habrá, pero siempre digo que con el trabajo eso se opaca, el trabajo siempre da recompensa y el momento que tenemos ahora es fruto de ello, el equipo está para grandes cosas y se siente eso”.

Por otra parte, el ex jugador de Libertad, resaltó la calidad de su compañero Ignacio Aliseda, quien desniveló el último superclásico con dos hermosos goles. “A mí no me sorprende por el nivel de Nacho porque lo veo entrenar, me impresionó su calidad y se merece todo lo que le está pasando”, sentenció.