Rúben Dias renueva con el Manchester City hasta 2029

Rúben Dias, que fue el mejor jugador de la Premier League el año de su estreno en la competición inglesa, llegó al City en 2020 y desde entonces ha jugado más de 200 partidos con el club, ganando cuatro títulos de Premier League y una Liga de Campeones.

La renovación de Dias, plasmada en una foto con Hugo Viana, director deportivo de los mancunianos, es la última operación hasta la fecha del City en una mercado de fichajes en el que se han gastado 180 millones.

En defensa, se espera que el City deje salir en los próximos días a Manuel Akanji y quizá también a Nathan Aké. Los de Pep Guardiola aún no tienen un lateral derecho tras la marcha de Kyle Walker y alternan en esa posición a Rico Lewis y a Matheus Nunes, dos centrocampistas. EFE