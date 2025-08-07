Alan Soñora, la gran novedad en Cerro Porteño

Cosas del fútbol. El argentino Alan Soñora, que al decir de su propio entrenador Diego Martínez no iba a ser tenido en cuenta para el segundo semestre del año, finalmente será una opción en campamento azulgrana.

Soñora es la gran novedad en la lista de concentrados del Ciclón de Barrio Obrero para el compromiso de este viernes ante Nacional desde las 18:30 en La Nueva Olla por la fecha 7 del torneo Clausura 2025.

Otro que regresa a la convocatoria tras superar una lesión es el mediocampista Jorge Morel.

Diego Martínez definirá este jueves por la tarde el once que parará ante el Tricolor, atendiendo a que el Ciclón va mirando de reojo el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Estudiante de La Plata de Argentina, que será el miércoles 13 de agosto desde las 19:00 en Barrio Obrero.