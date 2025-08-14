13 ago. 2025
Cerro Porteño

El análisis de Diego Martínez tras la derrota ante Estudiantes

¿Qué dijo el DT de Cerro Porteño tras la caída ante Estudiantes de La Plata por la ida de octavos de Copa Libertadores?

Agosto 13, 2025 10:03 p. m.
ACT_0914_1_62491334.JPG

Diego Martínez, DT del Ciclón.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Diego Martínez, entrenador argentino de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa y analizó lo que dejó la derrota por 1-0 ante el equipo argentino en barrio Obrero.

Para el DT, el partido fue “parejo” y su equipo compitió de igual a igual ante un gran rival. “Jugamos un partido muy disputado, muy parejo, ante uno de los mejores equipos del último tiempo en el fútbol argentino. El equipo compitió y compitió bien”, indicó Martínez.

Pese al resultado destacó el “plan de partido” de su equipo y valoró la entrega. “Creo que estuvieron a la altura y los jugadores hicieron un gran esfuerzo. A la gente le digo que vamos a seguir intentando”, aseveró

“El grupo está con la bronca de haber hecho un partido muy parejo contra un rival duro y de manera injusta nos vamos con las manos vacías”, añadió.

EL ARBITRAJE. Ante la consulta de cómo vio el arbitraje que comandó el chileno Piero Maza, apuntó: “No me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar. No me parecieron acertadas muchas de las decisiones, pero es fútbol”.

REVANCHA. Las chances son complicadas, pero Martínez no pierde la fe. “Es una llave de 180 minutos, hoy nos toca estar en desventaja, pero quedan 90 minutos para ir a buscar el pasaje”.

Diego Martínez Cerro Porteño Estudiantes de La Plata
