El Ciclón va motivado a La Plata

Cerro Porteño emprende viaje esta tarde, alrededor de las 16:00, rumbo a Argentina, en vuelo chárter, para lo que será la revancha de octavos de final de Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata, mañana desde las 19:00 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El Ciclón debe revertir la derrota 0-1 sufrida en la ida si quiere avanzar a los cuartos de final de la competencia. La misión será difícil, pero para nada imposible.

El equipo azulgrana que dirige el argentino Diego Martínez llega en alza, motivado, enchufado, siendo líder e invicto del torneo Clausura, mostrando buen fútbol por momentos y siendo contundente en ofensiva.

Por todo eso, el hincha se puede ilusionar. Hay material y quedan 90 minutos.

Para este encuentro, Martínez recupera a una pieza clave con la que no pudo contar en la ida: Robert Piris Da Motta, que comandará la zona media, acompañado de Wilder Viera o Fabrizio Peralta.

En la ofensiva, el DT cuenta con varias alternativas.

Los fijos parecen ser Juan Manuel Iturbe, el goleador azulgrana del año, y Sergio Araujo. Luego aparecen nombres como Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Jonatan Torres y Luis Amarilla.

Habrá que ver qué decide finalmente Martínez.

La delegación se hospedará en el Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, localidad de Hudson.

COPA PARAGUAY. Por otra parte, ayer se confirmó el cambio de escenario para lo que será el debut del Ciclón en la Copa Paraguay 2025 por la fase 3.

El juego ante Pastoreo será finalmente en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá el miércoles 27 de agosto desde las 18:30.

Inicialmente estaba programado para el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

CIFRA. 19 goles a favor acumula Cerro Porteño en la presente Libertadores en 11 partidos disputados. Le hicieron 14.