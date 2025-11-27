26 nov. 2025
Olimpia

Confirmado: Olimpia ya tiene nuevo técnico

El club Olimpia ya tiene nuevo entrenador para encarar la temporada 2026.

Noviembre 26, 2025 11:56 p. m.
Pablo Sánchez, DT argentino.

Horas después de la despedida de Ever Hugo Almeida como técnico principal de Olimpia en el empate 3-3 ante el 2 de Mayo en Capiatá, el Decano ya concretó a su reemplazante.

Se trata del argentino Pablo Andrés Sánchez, apodado “Vitamina”, de 52 años, quien se encontraba libre desde mayo tras su paso por la Liga de Quito del fútbol ecuatoriano, donde fue campeón.

El periodista argentino especializado en fichajes, Germán García Grova, confirmó en sus redes sociales la llegada del estratega argentino al equipo de Para Uno.

Sánchez debutó como entrenador en el 2007 dirigiendo a Banfield de Argentina, un año más tarde dirigió a Rosario Central y en el 2009 tuvo su primera salida al exterior para hacerse cargo del Oriente Petrolero de Bolivia.

En el 2013 llegó al fútbol chileno, donde tuvo la oportunidad de dirigir a cuatro equipos: Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton y Deportes Iquique. Luego en el 2019 tuvo un breve regreso a Oriente Petrolero.

En el 2020 regresa al balompié trasandino, esta vez para dirigir al Audax Italiano y luego al Palestino, hasta el 2024, temporada que va a Ecuador para comandar a la Liga de Quito, equipo con el que alcanzó sus únicos dos títulos como DT en Primera División: la Serie A ecuatoriana en 2024 y la Supercopa de Ecuador en 2025.

En mayo de 2025, se oficializó su salida del cargo de DT de Liga después de una serie de malos resultados y desde ese momento se encontraba libre.

La misión no será fácil para Sánchez. Olimpia viene de un año para el olvido y tendrá que encauzar el rumbo en el 2026, donde el Decano jugará la Copa Sudamericana.

