Gustavo Gómez: “Detrás de estos 400 juegos hay mucho trabajo”

El defensor paraguayo de 32 años, Gustavo Gómez, disputó esta semana su partido número 400, por lo que ha recibido homenajes del club por todo lo alto. Palmeiras TV dio a conocer un material audiovisual de poco más de 7 minutos en donde se lo ve al jugador en un día normal de entrenamiento en el club, pero aparece acompañado por su esposa y su hijo, pues el club le hace entrega de una una placa y una camiseta conmemorativa de manos de los directivos.

Además, el material incluye una entrevista al paraguayo, en donde analiza su carrera, su rol como capitán y lo que significa el club para él, mientras se intercalan imágenes de él caminando por el predio y momentos del homenaje.

“El fútbol me dio todo a mí; me educó y ayudó a mi familia a tener un mejor presente. Todo lo que tengo es gracias al fútbol, hermano. Conseguí todo gracias al fútbol”, asegura el futbolista nacido en Misiones.

“Soy muy grato con Palmeiras porque me ayudó mucho a crecer como atleta, pero me ayudó mucho más a crecer como hombre, como persona. Me hizo ser mejor jugador, mejor persona, mejor padre, mejor marido y mejor hijo”, reconoció el ex Libertad, quien llegó al club de San Pablo en 2018.

También se refirió a la importancia de estar acompañado muy de cerca por su familia. “Mi esposa y mis hijos son la base de todo. Detrás de estos 400 juegos con certeza hay mucho trabajo y ellos me ayudaron mucho para que yo consiguiera eso también. La familia es la que está siempre en las victorias y en las derrotas”, sintetizó el jugador.

El video concluye con la lectura de una carta de la presidenta Leila Pereira, donde se le reconoce como el defensor más goleador de la historia del club y el jugador con más títulos ganados con el “Verdão”. Se le agradece por su profesionalismo, liderazgo y la pasión que demuestra en cada partido.