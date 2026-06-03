03 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Botafogo quiere a Gatito tras el Mundial

El equipo brasileño quiere volver a contar con uno de sus históricos jugadores, Roberto Fernández, luego de que Paraguay culmine su participación en la Copa del Mundo.

Junio 03, 2026 04:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Roberto Gatito Fernández, portero de Paraguay.

El experimentado arquero paraguayo Roberto “Gatito” Fernández vuelve a estar en el centro de atención del fútbol brasileño debido a los recientes movimientos en el mercado de pases del Botafogo.

El guardameta compatriota, quien ya se ganó el estatus de referente histórico para la torcida del “Fogão”, peude volver al club carioca.

Según reportó Globo Esporte, la dirigencia del club carioca viene evaluando de forma exhaustiva la contratación de Gatito, que considera como una prioridad. Su futuro dependerá de las necesidades tácticas del cuerpo técnico y de las ofertas que puedan surgir.

Sin embargo, ahora mismo Botafogo está impedido de contratar por una sanción de la FIFA, por lo que espera levantar el impedimento en las próximas semanas y salir a la carga por varios jugadores en el mercado, incluido el arquero paraguayo de 38 años.

Gatito Fernández Botafogo Brasil
Redacción D10
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