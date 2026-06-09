09 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Rosario Central presenta a Sebastián Zaracho

El defensa Sebastián Zaracho fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rosario Central.

Junio 09, 2026 05:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Sebastián Zaracho

Sebastián Zaracho firmó el contrato que lo hace jugador de Rosario Central.

Foto: Gentileza - Rosario Central

Durante la tarde de este martes, Rosario Central comunicó de manera oficial que el defensa Sebastián Zaracho es nuevo integrante del equipo argentino.

El defensor paraguayo de 27 años arriba procedente del fútbol de su país, más precisamente de Guaraní, con el que ha disputado 19 de los 22 partidos del Torneo Apertura 2026 y convirtió 2 goles”, señala el comunicado del club rosarino.

Sebastián Zaracho, de esta manera, se convirtió en el primer refuerzo de Rosario Central para encarar el segundo semestre del 2026 en el equipo liderado por el reconocido jugador Ángel Di María. En el cuadro canalla, el defensa también coincidirá con los paraguayos Enzo Giménez y Agustín Sández.

El futbolista fue uno de los jugadores más regulares de Guaraní desde el Torneo Clausura 2025 hasta el reciente Torneo Apertura 2026.

Rosario Central Guaraní
Redacción D10
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