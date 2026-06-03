03 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Fluminense en el Mundial: De Romerito a Canobbio

El delantero uruguayo Agustín Canobbio es el primer mundialista jugador del Fluminense en 40 años, tras haber ido el paraguayo Julio César Romero en México 1986.

Junio 03, 2026 04:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay en México 86_méxico 86_ Julio César Romero, "Romerito", el crack de aquel equipo.

Julio César Romero, “Romerito”, el crack de aquel equipo.

Foto: Archivo - ÚH.

La reciente convocatoria del atacante uruguayo Agustín Canobbio para disputar el Mundial de 2026 con su selección marcó un hito histórico para el Fluminense de Brasil.

Con este llamado, el club de Río de Janeiro vuelve a tener a un futbolista extranjero de sus filas citado a una Copa del Mundo después de una sequía de exactamente 40 años, según consignó Globo Esporte. La última vez que el “Tricolor” había aportado un jugador no brasileño a la gran cita del fútbol fue en el Mundial de México 1986 y fue un paraguayo: Julio César Romero.

Para los paraguayos, aquel antecedente de hace cuatro décadas evoca el nombre de Romerito. No solo era la máxima figura y el gran ídolo del Fluminense —club donde es considerado una leyenda—, sino que también lideró a la Selección Paraguaya en aquella histórica Copa del Mundo, que marcó la vuelta al torneo luego de 28 años. Su brillante participación en México, donde anotó dos goles claves (uno ante Irak y el recordado empate frente a México), dejó una huella imborrable en la Albirroja.

De este modo, el uruguayo Canobbio rompe el largo ayuno que inició tras la gloriosa época del paraguayo. Además de la leyenda de Luque, el Fluminense solo registra a otros dos extranjeros mundialistas en toda su historia: el argentino Luis Artime en Inglaterra 1966 y el uruguayo Segundo Villadoniga en Francia 1938.

Julio César Romero Uruguay Fluminense Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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