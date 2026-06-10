Kaku Romero renueva contrato con el Al Ain

La posibilidad de una experiencia en el fútbol paraguayo luego de la Copa del Mundo quedó oficialmente descartada para el paraguayo Alejandro Kaku Romero que extendió su vínculo con su actual club, el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Las redes sociales del Al Ain anunciaron que el Kaku seguirá ligado a la institución hasta el 2028, descartando toda posibilidad de cambiar de aires para el talentoso futbolista que se encuentra al servicio de la Albirroja en la Copa del Mundo.

A su llegada al país para encarar la Copa del Mundo con la Albirroja, el propio Alejandro Kaku Romero manifestó sus intenciones de llegar al fútbol paraguayo dejando abierta la posibilidad de jugar en los grandes, pero con esta renovación, esa chance queda descartada, al menos por el momento para el jugador de 31 años.