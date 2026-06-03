Tito Villalba, fuera por bajo rendimiento

El futuro del delantero paraguayo, Héctor “Tito” Villalba, en el fútbol ecuatoriano parece tener los días contados, ya que la dirigencia del Barcelona de Guayaquil está analizando seriamente su salida debido a un rendimiento que no cumplió con las altas expectativas.

El atacante compatriota, que llegó como un fichaje de peso para aportar jerarquía y desequilibrio tanto en la LigaPro como en la Copa Libertadores, quedó en el ojo de la tormenta tras disputar 23 partidos y registrar apenas 3 goles y una asistencia.

Ante la irregularidad del equipo, la directiva del “Ídolo” planea una reestructuración profunda para el segundo semestre del año, y el ex-Libertad encabeza la lista de jugadores prescindibles.

Con este panorama, en Ecuador ya se habla con fuerza sobre el próximo destino del extremo de 31 años, abriendo de par en par las puertas para un posible retorno al fútbol paraguayo.

Aunque todavía no hay ofertas formales ni negociaciones confirmadas sobre la mesa, el entorno del jugador ya evalúa las opciones para cuando se oficialice su desvinculación del conjunto torero. ¿Podría regresar a a su anterior casa, Libertad?