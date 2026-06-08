08 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Lucas Romero podría cambiar de aires

Lucas Romero, mediocampista de Recoleta a préstamo en la Universidad de Chile, podría emigrar al fútbol mexicano buscando mayor continuidad.

Junio 08, 2026 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucas Romero, volante paraguayo de la U de Chile.

Foto: Gentileza.

En las últimas horas, Arturo Rubin confirmó la información en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM que el mediocampista paraguayo Lucas Romero podría dejar Universidad de Chile para emigrar a México.

Sin continuidad en Universidad de Chile, pese a haber convertido ayer domingo ante Audax Italiano, Lucas Romero consideraría cambiar de aires y una de las propuestas que aparecen es la de Jaguares de Chiapas, México.

Luis Vidal, presidente de Recoleta, habló sobre el tema en contacto con FALG. “Me llamó Regis (Marques) por la oferta que está manejando por Lucas Romero pero primero le tiene que comprar U de Chile”, se limitó a contestar.

Regis Marques también intervino y manifestó lo siguiente: “El club mexicano asi como están las cosas va a comprar el pase de Lucas Romero tambien un equipo de Brasil lo quiere”, sentenció.

Lucas Romero Universidad de Chile México
Redacción D10
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