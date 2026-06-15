Ecuador cae y ya son tres las selecciones sudamericanas que no conocen el triunfo

La selección de Ecuador cayó por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Grupo E del Mundial 2026, en el partido disputado en Filadelfia.

El gol agónico de Amad Diallo, a los 90', el conjunto africano terminó marcando la diferencia en un encuentro muy cerrado, donde “La Tri” tuvo pasajes de dominio pero no logró concretar sus oportunidades frente al arco rival.

Con este resultado, se extiende una tendencia negativa para Sudamérica en el arranque del torneo, ya que varias selecciones del continente no han logrado sumar victorias en sus primeros compromisos mundialistas, aumentando la presión de cara a la segunda jornada de la fase de grupos.

Ecuador ahora deberá enfocarse en su próximo partido, donde estará obligado a sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a la próxima fase.