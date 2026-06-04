Diego González ya trabaja en Santos Laguna

El atacante paraguayo Diego González ya se encuentra plenamente enfocado en su nuevo desafío dentro del fútbol mexicano, integrándose de manera oficial a los trabajos del Santos Laguna.

sus 23 años, el delantero originario de Alto Paraná asume este reto tras un valioso paso a préstamo por el Atlas FC, donde acumuló máxima categoría azteca para ganarse este retorno a los “Guerreros” de Torreón, club que es dueño de su ficha. Su regreso busca aportar una importante cuota de desequilibrio y frescura a la ofensiva del equipo con miras al inicio del Torneo Apertura en julio.

Tras registrar experiencias en los campeonatos de Panamá y Perú, el altoparanaense destacó en la Liga de Expansión de México antes de dar el gran salto al fútbol europeo en 2023, cuando fue transferido a la prestigiosa S. S. Lazio de Italia. Esta enriquecedora experiencia en la Serie A terminó de pulir sus condiciones antes de su incorporación al exigente balompié norteamericano.

Luego de haber estado en la consideración del entrenador de la Albiroja, Gustavo Alfaro, pero sin quedar en la lista definitiva, el compatriota arranca esta pretemporada con la ambición de consolidarse como una de las figuras determinantes de la Liga MX y llevar a Santos Laguna a los primeros planos del campeonato.