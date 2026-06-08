Golazo de Lucas Romero para la U de Chile

El mediocampista paraguayo Lucas Romero se hizo sentir en el marcador para la Universidad de Chile que empató 2-2 ante Audax Italiano por la última fecha de la Copa de la Liga en Chile.

El gol del compatriota, que estuvo hasta último momento expectante para integrar la lista mundialista de Paraguay, se produjo en tiempo de descuento y sirvió para que Audax Italiano quede fuera de las semifinales del certamen.

Universidad de Chile ya no tenía chances de avanzar y solo le restaba amargar a Audax Italiano que se quedó con las manos vacías ya que el ganador de este grupo fue Unión La Calera que se metió en semifinales junto a O’Higgins, Ñublense y Coquimbo Unido.

Lucas Romero que solo había disputado pocos partidos en el semestre, por eso no fue considerado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo, ingresó al minuto 55 de partido y marcó el primer gol con la camiseta de la U de Chile.