03 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gómez, jugador con más desgaste en el planeta previo al Mundial

El defensor paraguayo Gustavo Gómez es el futbolista que más cantidad de tiempo ha permanecido en cancha entre 2023 y 2026 en todo el mundo, superando a Fede Valverde y Bruno Fernandes.

Junio 03, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, capitán del seleccionado paraguayo.

Foto: Archivo

El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, llegará a la Copa del Mundo como el futbolista con mayor carga de minutos acumulados en todo el planeta. Un estudio estadístico realizado por Flashscore reveló que el defensor del Palmeiras superó al mediocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, liderando el ranking mundial de desgaste físico en el ciclo previo a la gran cita mundialista.

El análisis contempló el tiempo de juego oficial acumulado desde el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en 2023 hasta finales de mayo de este año.

Los números del zaguero paraguayo son impactantes: Gómez acumula un total de 19.032 minutos disputados en 219 partidos oficiales, sumando sus apariciones con el Palmeiras y la Selección Paraguaya.

Con este registro, deja en el segundo lugar al charrúa Valverde (18.965 minutos en 229 partidos) y en la tercera posición al portugués Bruno Fernandes, del Manchester United (18.311 minutos), completando así el podio de los jugadores más exigidos de las listas mundialistas.

El capitán paraguayo ya se encuentra integrado a los trabajos de la Albirroja para encarar el certamen. Aunque este minutaje refleja su indiscutible regularidad y liderazgo absoluto, tanto en el fútbol brasileño como en el seleccionado nacional, también habla de la necesidad de gestionar el tremendo desgaste físico con el que Gómez llega a la máxima competencia del planeta.

Gustavo Gómez Palmeiras Brasil Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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