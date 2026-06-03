Lucas Romero, en la agenda de Olimpia

Según publica en la fecha Bolavip Chile, el volante paraguayo Lucas Romero, de 23 años, se encuentra en el interés de Olimpia para lo que serán los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras el obligatorio parón mundialista.

El medio trasandino afirma, citando fuentes exclusivas, que “el gigante de Asunción sigue los pasos del joven mediocampista”. Al mismo tiempo, asegura que “interesa en un club de México”, que no precisa, por lo que “su partida parece inminente”.

Romero estuvo hasta último momento en la mesa de nombres que el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, manejó para convocar entre los 26 jugadores para el Mundial. De hecho, el DT se habría decantado, teniendo que elegir entre él e Isidro Pitta como reemplazante de Mathías Villasanti, finamente por el jugador del Bragantino de Brasil antes que por el de la U de Chile, últimamente con escaso rodaje.

Lo cierto es que Olimpia puede hacerse con los servicios de un jugador joven con experiencia de Selección.