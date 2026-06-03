03 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Lucas Romero, en la agenda de Olimpia

El volante paraguayo de 23 años, últimamente en Universidad de Chile, no será tenido en cuenta por el club trasandino y es tentado por varios equipos, entre ellos el gigante paraguayo.

Junio 03, 2026 03:19 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucas Romero, volante paraguayo de la U de Chile.

Foto: Gentileza.

Según publica en la fecha Bolavip Chile, el volante paraguayo Lucas Romero, de 23 años, se encuentra en el interés de Olimpia para lo que serán los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras el obligatorio parón mundialista.

El medio trasandino afirma, citando fuentes exclusivas, que “el gigante de Asunción sigue los pasos del joven mediocampista”. Al mismo tiempo, asegura que “interesa en un club de México”, que no precisa, por lo que “su partida parece inminente”.

Romero estuvo hasta último momento en la mesa de nombres que el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, manejó para convocar entre los 26 jugadores para el Mundial. De hecho, el DT se habría decantado, teniendo que elegir entre él e Isidro Pitta como reemplazante de Mathías Villasanti, finamente por el jugador del Bragantino de Brasil antes que por el de la U de Chile, últimamente con escaso rodaje.

Lo cierto es que Olimpia puede hacerse con los servicios de un jugador joven con experiencia de Selección.

Lucas Romero Universidad de Chile Olimpia
Redacción D10
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