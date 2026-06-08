Clever Ferreira, de buena temporada en Atlético Tucumán, está en el radar de Independiente. En diciembre vence el contrato con el cuadro argentino que tiene la opción de compra por el 50% del pase del jugador.

La otra mitad seguirá correspondiendo al Sportivo Ameliano, cuyo presidente Héctor Melgarejo dijo que, de concretarse “ese 50% va a ser la mayor transferencia en la historia de Ameliano”. Explicó en charla para el programa Fútbol a lo Grande que “Tucumán tiene que hacer uso de la compra del 50% y a partir de ahí tiene la opción de negociar con otro equipo”.

“Parece que Independiente lo quiere”, soltó. “Nosotros seguimos siendo dueño del 50%”, acotó el titular del Sportivo Ameliano.

Por su parte, el defensa mencionó que se está “yendo a Tucumán para presentarme y entrenar” y que las negociaciones las “está manejando mi representante. Tengo contrato con Tucumán y debo presentarme. El próximo lunes empezamos a entrenar”.

Acerca de su posible ida a Independiente, recalcó que está “trabajando para eso, para que pueda dar el salto en mi carrera e irme a Europa, que es algo que siempre soñé”.