River Plate intentó contratar a Gustavo Gómez

El interés del fútbol argentino por reflotar figuras paraguayas al parecer tuvo un episodio poco conocido y reciente con Gustavo Gómez.

Semanas atrás, River Plate volvió a realizar gestiones con el Palmeiras para intentar concretar el fichaje del capitán de la Albirroja, un anhelo que el conjunto de Núñez ya persiguió en anteriores mercados de pases, según reportó el periodista Luiz Carlos Largo, de ESPN Brasil.

Sin embargo, las pretensiones económicas del club paulista frenaron en seco cualquier intento de negociación. Desde la directiva del Verdão, siempre según Largo, cotizaron la salida del defensor en 12 millones de dólares por el 50% de sus derechos económicos, dejando sentado además que no tienen intención de desprenderse de una de sus máximas figuras y referentes del vestuario, además de hombre de récords con su camiseta.

La elevada cifra cotizada por el cuadro brasileño cayó como un balde de agua fría en las oficinas del Millonario. Quedaron, asegura Largo, “espantados”. De acuerdo con el periodista argentino Hernán Castillo, citado por Palmeiras Online, la directiva de River recibió la tasación con absoluto asombro y, ante las pretensiones del Alviverde, ya habría descartado de manera definitiva avanzar en las tratativas por el zaguero guaraní.