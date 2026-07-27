Diego Gómez jugará amistoso contra Julio Enciso

El Brighton avanza en su puesta a punto de pretemporada, ahora en Austria, luego de que cancelaran a última hora la primera opción de Francia por el mal estado del centro de entrenamiento.

El portal oficial del club publicó fotos de jugadores mundialistas que se sumaron al equipo en las últimas horas, entre ellos el paraguayo Diego Gómez. Más tarde dio a conocer la primera imagen del ex Libertad haciendo fútbol.

Precisamente, en el contexto de esta pretemporada, Brighton se prepara para un choque amistoso de alto nivel frente al Racing de Estrasburgo, en donde juega otro paraguayo, Julio Enciso. El juego será este sábado 1 de agosto.

El conjunto inglés está completando una intensa gira de preparación en los Alpes austriacos bajo el mando de Fabian Hürzeler.

Entre las novedades más destacadas del Brighton, además de Gómez, figura el retorno de piezas clave como el delantero irlandés Evan Ferguson y el extremo japonés Kaoru Mitoma, además del rodaje de sus nuevos refuerzos para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competición oficial.