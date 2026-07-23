23 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

¡Mathías Villasanti vuelve al gol!

En su regreso a la competencia internacional tras su largo alejamiento de las canchas por su lesión, Mathías Villasanti marcó para el Gremio por la Copa Sudamericana.

Julio 23, 2026 08:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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El volante paraguayo Mathías Villasanti, que volvió a jugar luego de casi un año recientemente, volvió a la competencia internacional con el Gremio, que enfrenta al Bolívar por el Repechaje de la Copa Sudamericana, clasificatorio para los octavos de final de la competencia. Lo hizo marcando el 1-1 transitorio para su equipo.

El ex Cerro Porteño y capitán del equipo gaúcho, quien estuvo alejado de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, anotó en el minuto 16 tras un contragolpe del Gremio. Penetró en el área rival y, ante la salida del arquero, definió con toque sutil con pierna zurda.

Al término de la primera etapa, Bolívar y Gremio igualaron en La Paz 2 a 2.

Mathías Villasanti Gremio Copa Sudamericana
Redacción D10
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