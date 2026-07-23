¡Mathías Villasanti vuelve al gol!

El volante paraguayo Mathías Villasanti, que volvió a jugar luego de casi un año recientemente, volvió a la competencia internacional con el Gremio, que enfrenta al Bolívar por el Repechaje de la Copa Sudamericana, clasificatorio para los octavos de final de la competencia. Lo hizo marcando el 1-1 transitorio para su equipo.

El ex Cerro Porteño y capitán del equipo gaúcho, quien estuvo alejado de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, anotó en el minuto 16 tras un contragolpe del Gremio. Penetró en el área rival y, ante la salida del arquero, definió con toque sutil con pierna zurda.

Al término de la primera etapa, Bolívar y Gremio igualaron en La Paz 2 a 2.