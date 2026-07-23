El nuevo club de Wilder Viera

A falta de confirmación oficial, Wilder Viera tiene todo para continuar su vida deportiva en Argentina. A sus 24 años, el que fuera volante de Cerro Porteño hasta hace algunos días, firmará por Instituto de Córdoba.

De acuerdo con informaciones periodísticas, el zurdo viajará el viernes a Argentina para completar su fichaje con la entidad cordobesa por un periodo de año y medio, es decir, hasta diciembre de 2027.

🚨Instituto ficha al paraguayo Wilder Viera.

*️⃣Llega mañana a Córdoba. Arriba como agente libre desde Cerro Porteño y firmará hasta diciembre de 2027. #TratoHecho

ℹ️Con @urieliugt pic.twitter.com/z6bgIqPfIA — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026

Wilder Viera llegará a Instituto en carácter de jugador libre tras miliar por seis años y medio en Cerro Porteño, club donde levantó cuatro títulos. Además, llegó a tener minutos en la Selección Paraguaya camino al Mundial 2026, y también se coronó campeón del Preolímpico Sudamericano 2024.