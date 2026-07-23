23 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

El nuevo club de Wilder Viera

El volante Wilder Viera, que se despidió de Cerro Porteño hace un par de días, está para seguir su carrera en el fútbol argentino. Todo indica que el exazulgrana vestirá los colores de Instituto de Córdoba.

Julio 23, 2026 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Wilder Viera

Wilder Viera levantó cuatro títulos con Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Wilder Viera

A falta de confirmación oficial, Wilder Viera tiene todo para continuar su vida deportiva en Argentina. A sus 24 años, el que fuera volante de Cerro Porteño hasta hace algunos días, firmará por Instituto de Córdoba.

De acuerdo con informaciones periodísticas, el zurdo viajará el viernes a Argentina para completar su fichaje con la entidad cordobesa por un periodo de año y medio, es decir, hasta diciembre de 2027.

Wilder Viera llegará a Instituto en carácter de jugador libre tras miliar por seis años y medio en Cerro Porteño, club donde levantó cuatro títulos. Además, llegó a tener minutos en la Selección Paraguaya camino al Mundial 2026, y también se coronó campeón del Preolímpico Sudamericano 2024.

Wilder Viera Cerro Porteño
Redacción D10
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