28 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Descomunal tapada de Orlando Gill en San Lorenzo

VIDEO. Orlando Gill, el arquero con más atajadas del Mundial 2026, volvió a mostrar toda su categoría con una increíble tapada en el fútbol argentino.

Julio 28, 2026 10:59 p. m.
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Orlando Gill volvió a destacarse en San Lorenzo.

Orlando Gill volvió a demostrar por qué atraviesa el mejor momento de su carrera. El arquero paraguayo fue protagonista de una intervención espectacular en la victoria de San Lorenzo de Almagro por 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza este martes, por la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con una atajada que resultó determinante para mantener el arco en cero.

La acción llegó a los 40 minutos de la primera etapa, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles. Tras un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo, un futbolista rival conectó un potente cabezazo con destino de red, pero apareció la enorme reacción de Gill. El guardameta guaraní se lanzó con toda su humanidad hacia su palo izquierdo y, con una espectacular estirada, alcanzó a desviar el balón con la mano zurda, evitando lo que parecía un gol seguro.

La respuesta del albirrojo mundialista desató los aplausos de los hinchas presentes y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde la intervención fue catalogada como una de las mejores atajadas de la jornada en el fútbol argentino.

Aquella acción terminó siendo clave para el desarrollo del encuentro, ya que permitió que el conjunto azulgrana llegara al descanso con el empate parcial y, posteriormente, ya sobre el final, encontrara el gol del triunfo por 1-0 para quedarse con los tres puntos.

Gill continúa ratificando el gran nivel que viene exhibiendo desde hace varios meses. El arquero fue una de las figuras de la Albirroja en la Copa Mundial de 2026, torneo en el que terminó como el guardameta con mayor cantidad de atajadas, consolidándose como uno de los nombres más destacados del certamen.

Orlando Gill San Lorenzo de Almagro Albirroja
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