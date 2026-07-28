Inter prepara su última ofensiva para fichar a Alex Arce

El delantero paraguayo Alex Arce se convirtió en el principal objetivo del Inter de Porto Alegre para reforzar su ataque en el actual mercado de pases.

El conjunto brasileño tiene lista una última propuesta para concretar el traspaso del atacante de 31 años, figura del Independiente Rivadavia de Argentina. Según reportes del portal GZH, el director ejecutivo del club gaúcho, Fabinho Soldado, aguarda la autorización final para viajar a Mendoza y cerrar personalmente la negociación.

El obstáculo principal para el cuadro “Colorado” es el aspecto económico, ya que la entidad mendocina exige 3.000.000 de dólares por el pase del artillero compatriota, no en partes. Para reunir dicha suma en medio de un panorama financiero ajustado, la directiva del Inter proyecta concretar en las próximas horas la venta de futbolistas de su plantilla, entre ellos la del lateral Brian Aguirre a Rosario Central, con lo cual destrabaría el presupuesto requerido para la operación. Esta es la “luz verde” que espera Inter.

El interés del fútbol brasileño responde al extraordinario momento que atraviesa Arce, quien suma 11 goles en 22 partidos esta temporada y se ubica como el máximo goleador de la Copa Libertadores con 8 conquistas en apenas 5 presentaciones. Ante la inminente salida del delantero paraguayo al Beira-Rio, la directiva de Independiente Rivadavia ya se encontraría abocada a la búsqueda de su reemplazante en el mercado argentino.