El delantero que estuvo en la prelista de Chile y Paraguay

Arnaldo Castillo, atacante de O’Higgins, está teniendo una temporada regular con 12 goles, sumados competencias nacionales e internacionales. En charla con Fútbol a lo Grande, el nacido en Ciudad del Este confesó que estuvo en la nómina paraguaya y chilena para los juegos de marzo por la fecha FIFA.

“Tuve la oportunidad de estar en la prelista de la selección chilena. También me llegó la carta de Paraguay para los amistosos contra Marruecos y Grecia. Tuve esas dos oportunidades y al final no estuvo en ninguna”, recordó.

El delantero de 29 años, que desde el 2014 milita en el fútbol trasandino, obtuvo la nacionalidad chilena y es convocable. “Para uno es lindo que dos selecciones te estén mirando”, valoró.

Con O’Higgins jugó ante Boca Juniors la semana anterior por pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde lo espera Recoleta. “En su momento el partido estaba duro, contra un equipo grande, de jerarquía, los detalles marcan la diferencia. Al principio del partido tuvimos como dos o tres oportunidades para marcar y no lo hicimos. En la primera que ellos tuvieron y una desconcentración nuestra, pudieron marcar y de ahí en más fue otro partido”.

“La llave está abierta, nos toca en casa, con nuestra gente y vamos a tratar de hacer el trabajo de la mejor manera y más concentrado”, mencionó Arnaldo Castillo con relación a la revancha contra Boca Juniors.

Detalló que charló con Ángel Romero “después del partido. Es muy grato encontrarse siempre con paraguayos y las sensaciones son lindas después de enfrentarse a Boca Juniors. En La Bombonera es otra cosa lo que apoyan. No se escucha nada, no podemos hablar entre compañeros”.

“Si pasamos la llave nos tocaría contra Recoleta. Sería una buena oportunidad de ir a Paraguay a jugar y aprovechar para ver a la familia y amigos”, sentenció. Universidad de Concepción, Naval, Arturo Fernández Vial, Iberia, Deportes Puerto Montt, son clubes por los que pasó en Chile y desde el 2023 está en el O’Higgins.