26 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Golazo de Miguel Almirón en la MLS

VIDEO. El paraguayo Miguel Almirón, al igual que en la fecha pasada, volvió a hacerse sentir para el Atlanta United.

Julio 26, 2026 09:46 a. m.
aalam.jpg

Almirón se destacó en su equipo pese a la derrota.

Tras su gran participación en la Copa del Mundo 2026 con la Albirroja, el paraguayo Miguel Almirón volvió con todo en la liga de Estados Unidos.

La fecha pasada convirtió, y ahora lo volvió a hacer, aunque con un sabor agridulce. Su equipo cayó por 4-1 ante el New England. Almirón hizo el descuento sobre el final. Fue un golazo tras una gran jugada colectiva del equipo.

En otros partidos, New York City derrotó por 3-1 al Chicago Fire con goles de los argentinos Nicolás Fernández y Agustin Ojeda, que también habían marcado entre semana. Robert Lewandowski, que aún no conoce la victoria en la MLS, disputó el segundo tiempo.

En tanto, el mallorquín Pep Biel hizo el primero de los dos goles (0-2) del Charlotte en su visita a los New York Red Bulls, mientras que el brasileño Guilherme culminó la goleada por 3-0 entre el Houston Dynamo y el Austin.

En el Oeste, el Vancouver se aferró al liderato al sumar un punto en su visita al Minnesota United (0-0), aunque al final de la jornada podría ser superado por el San Jose Earthquakes o igualado por Los Angeles FC, si ganan sus partidos.

Miguel Almirón Atlanta United MLS
Más contenido de esta sección
Luis Amarilla
Paraguayos en el Exterior
Luis Amarilla ya se incorporó a Juventude
El atacante paraguayo Luis Amarilla, nuevo jugador del Juventude de Brasil, estuvo presente en el último juego del equipo y solo se aguarda su inscripción para estar disponible.
Julio 22, 2026 06:08 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que jugará por el Emelec ecuatoriano
El popular equipo de Guayaquil, Emelec, anunciará en las próximas horas oficialmente la contratación del ofensivo Teodoro Arce.
Julio 22, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso no se marcha de Estrasburgo
Ante los rumores del posible traspaso de Julio Enciso al fútbol turco, la prensa francesa asegura que no existe ninguna oferta por el jugador.
Julio 22, 2026 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
wilsss.jfif
Paraguayos en el Exterior
En la Serie A buscan a un ex Cerro Porteño
Wilder Viera, quien cerró su vínculo con el Ciclón, está en interés de tres equipos italianos.
Julio 22, 2026 03:17 p. m.
 · 
Redacción D10
ddiaro.jpg
Paraguayos en el Exterior
Villasanti abre su corazón tras la lesión que lo dejó sin Mundial
VIDEO. Una lesión que llegó en el peor momento lo dejó sin Mundial, pero Mathías Villasanti encontró la fuerza para levantarse. El volante contó el difícil camino que recorrió hasta volver a sentirse futbolista.
Julio 22, 2026 12:36 p. m.
Orlando Gill
Paraguayos en el Exterior
El United inició oficialmente “contactos” por Orlando Gill
El club inglés Manchester United se encuentra negociando con San Lorenzo de Almagro el traspaso del paraguayo Orlando Gill. El club argentino también lo tazó oficialmente.
Julio 21, 2026 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10