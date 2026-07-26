Golazo de Miguel Almirón en la MLS

Tras su gran participación en la Copa del Mundo 2026 con la Albirroja, el paraguayo Miguel Almirón volvió con todo en la liga de Estados Unidos.

La fecha pasada convirtió, y ahora lo volvió a hacer, aunque con un sabor agridulce. Su equipo cayó por 4-1 ante el New England. Almirón hizo el descuento sobre el final. Fue un golazo tras una gran jugada colectiva del equipo.

En otros partidos, New York City derrotó por 3-1 al Chicago Fire con goles de los argentinos Nicolás Fernández y Agustin Ojeda, que también habían marcado entre semana. Robert Lewandowski, que aún no conoce la victoria en la MLS, disputó el segundo tiempo.

En tanto, el mallorquín Pep Biel hizo el primero de los dos goles (0-2) del Charlotte en su visita a los New York Red Bulls, mientras que el brasileño Guilherme culminó la goleada por 3-0 entre el Houston Dynamo y el Austin.

En el Oeste, el Vancouver se aferró al liderato al sumar un punto en su visita al Minnesota United (0-0), aunque al final de la jornada podría ser superado por el San Jose Earthquakes o igualado por Los Angeles FC, si ganan sus partidos.