Hugo Quintana y un momento excepcional en Independiente del Valle

Independiente del Valle volvió a imponerse este domingo por 2-3 en su visita a Orense y mantuvo su paso arrollador en el campeonato ecuatoriano, mientras Macará goleó por 1-4 a Aucas como visitante con dobletes del argentino Joaquín Campana y del uruguayo Franco Posse.
La victoria en la vigésima segunda fecha del campeonato ecuatoriano permitió al conjunto del Valle llegar a 55 puntos, con una ventaja de 20 sobre sus inmediatos perseguidores, en su camino hacia la defensa del título conquistado el año pasado.
Darwin Guagua, el paraguayo Hugo Quintana y el argentino Matías Perelló marcaron para el conjunto dirigido por el uruguayo Joaquín Papa.
El Orense descontó por intermedio de Miguel Parrales y Sergio Vásquez, y quedó en el duodécimo puesto con 26 unidades.
Gran momento del ex Olimpia en el elenco ecuatoriano. En seis partidos disputados, lleva anotados 3 goles y fue responsable de 3 asistencias.
#ParaguayosPorElMundo— Fútbol Guarani (@guarani_futbol) July 26, 2026
¡Gooooooooool paraguayo! 🇵🇾
Hugo Quintana anota para @IDV_EC, que vence 3-2 a @Orense_SC en la Primera División de Ecuador.
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