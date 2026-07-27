Hugo Quintana y un momento excepcional en Independiente del Valle

Independiente del Valle volvió a imponerse este domingo por 2-3 en su visita a Orense y mantuvo su paso arrollador en el campeonato ecuatoriano, mientras Macará goleó por 1-4 a Aucas como visitante con dobletes del argentino Joaquín Campana y del uruguayo Franco Posse.

La victoria en la vigésima segunda fecha del campeonato ecuatoriano permitió al conjunto del Valle llegar a 55 puntos, con una ventaja de 20 sobre sus inmediatos perseguidores, en su camino hacia la defensa del título conquistado el año pasado.

Darwin Guagua, el paraguayo Hugo Quintana y el argentino Matías Perelló marcaron para el conjunto dirigido por el uruguayo Joaquín Papa.

El Orense descontó por intermedio de Miguel Parrales y Sergio Vásquez, y quedó en el duodécimo puesto con 26 unidades.

Gran momento del ex Olimpia en el elenco ecuatoriano. En seis partidos disputados, lleva anotados 3 goles y fue responsable de 3 asistencias.