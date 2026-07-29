29 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso regresó a Estrasburgo

El delantero paraguayo, Julio Enciso, tuvo su primer entrenamiento desde que terminó el Mundial con su club, Racing de Estrasburgo.

Julio 29, 2026 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gessime Yassine, Samir El Mourabet, Julio Enciso (de izquierda a derecha) y Guéla Doué (arrodillado) regresaron al Estadio Meinau este martes.

FOTO: RACING DE ESTRABURGO.

Junto con otros futbolistas que estuvieron en el reciente Mundial de Norteamérica, el atacante paraguayo Julio Enciso pegó la vuelta este martes a los entrenamientos del Racing Club de Strasbourg, luego de haber tenido unos días de descanso tras su participación con la selección nacional en la Copa América.

La Joya oriunda de Caaguazú ya se puso la indumentaria de práctica y estuvo bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por el inglés Liam Rosenior. Su retorno marca el inicio de su puesta a punto física y táctica para llegar afilado al arranque de la nueva temporada en Europa.

Con su regreso, el conjunto de Estrasburgo recupera a una de sus piezas más desequilibrantes en el ataque. Este sábado Racing enfrenta en amistoso al Brighton de Diego Gómez.

Racing Ligue 1 Francia
Redacción D10
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