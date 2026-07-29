Julio Enciso regresó a Estrasburgo

Junto con otros futbolistas que estuvieron en el reciente Mundial de Norteamérica, el atacante paraguayo Julio Enciso pegó la vuelta este martes a los entrenamientos del Racing Club de Strasbourg, luego de haber tenido unos días de descanso tras su participación con la selección nacional en la Copa América.

La Joya oriunda de Caaguazú ya se puso la indumentaria de práctica y estuvo bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por el inglés Liam Rosenior. Su retorno marca el inicio de su puesta a punto física y táctica para llegar afilado al arranque de la nueva temporada en Europa.

Con su regreso, el conjunto de Estrasburgo recupera a una de sus piezas más desequilibrantes en el ataque. Este sábado Racing enfrenta en amistoso al Brighton de Diego Gómez.