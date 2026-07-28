¿Andrés Cubas a un campeón de América?

Andrés Cubas vuelve a estar en el radar del fútbol argentino. El mediocampista paraguayo del Vancouver Whitecaps aparece como uno de los principales candidatos para reforzar a Racing Club de Avellaneda, que busca un reemplazante ante la inminente salida de Santiago Sosa con destino al Vasco da Gama de Brasil.

Según informó este martes ESPN, la dirigencia de la Academia incluyó el nombre del volante de la Albirroja entre las opciones para cubrir una baja que sería muy sensible en el equipo. Sosa está muy cerca de concretar su transferencia al conjunto carioca, por lo que Racing ya comenzó a evaluar alternativas para reforzar la mitad de la cancha.

Cubas, de 30 años, atraviesa un gran presente. Luego de cumplir una destacada actuación con la Albirroja en el Mundial 2026, el volante ratificó su condición de pieza clave en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, donde se consolidó como uno de los referentes del equipo.

Sin embargo, su llegada a Racing no será sencilla. El mediocampista renovó recientemente su vínculo con el conjunto canadiense y tiene contrato vigente hasta mediados de 2028, por lo que cualquier negociación requerirá una importante inversión para convencer al club de la MLS de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.

De concretarse la operación, Cubas regresaría al fútbol argentino después de su paso por Boca Juniors y Talleres de Córdoba, clubes en los que dejó una buena imagen antes de continuar su carrera en Europa y posteriormente en Norteamérica. Ahora, Racing sueña con sumar a un jugador de jerarquía internacional para mantener la solidez de su mediocampo de cara a los desafíos de la temporada.