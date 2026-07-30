29 jul 2026
Copa Sudamericana

Vasco da Gama, rival de Olimpia en octavos de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que se medirá al Olimpia.

Julio 29, 2026 10:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Copa Sudamericana: Vasco da Gama - Independiente Medellín

Jugadores de Vasco formanen un partido de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Independiente Medellín, en el estadio São Januário en Rio de Janeiro (Brasil).

Foto: André Coelho/EFE

Vasco da Gama derrotó este miércoles por 1-0 al Independiente Medellín en partido disputado en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que se medirá al Olimpia.

Thiago Mendes marcó el gol de la victoria al minuto 85 desatando la euforia de la afición carioca que a esa hora ya esperaba una definición por penaltis.

El conjunto brasileño mostró un desempeño creciente a lo largo del partido y fortaleció su ofensiva en el segundo tiempo luego de un inicio cauteloso, casi tímido, y marcado por una fuerte barrera de los colombianos.

Los dirigidos por el recién llegado técnico portugués Pedro Emanuel ganaron fuerza con el ingreso de Brenner y Adson, que ayudaron a movilizar la ofensiva con el lateral Paulo Henrique.

El trío fue precisamente el encargado de organizar la jugada para que Thiago Mendes anotara el gol del triunfo.

Brenner y Adson movieron la defensa del Medellín por la derecha y luego Paulo Henrique logró asistir a Mendes, que disparó con fuerza dejando inmóvil al portero Eder Chaux.

Medellín tuvo varios intentos a lo largo del partido con Kevin Mantilla y Jeison Medina, pero la defensa de Léo Jardim frustró cualquier posibilidad.

El conjunto colombiano tuvo una ocasión muy clara cuando Medina conectó un cabezazo dentro del área, pero la pelota salió desviada y no llegó a convertirse en gol.

Minutos antes del tanto de Vasco, los brasileños reclamaron un penalti que el VAR negó.

La presión final de los visitantes no fue suficiente para revertir el resultado del conjunto brasileño que obtuvo su primera victoria en seis encuentros, incluyendo los de la Liga.

- Ficha técnica:

1. Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (m.60 Alan Saldivia), Lucas Piton (m.57 Cuiabano); Danilo Neves (m.57 Adson), Thiago Mendes, Ramón Rique (m.66 Jair); Nuno Moreira, Claudio Spinelli (m.66 Brenner), Andrés Gómes.

Entrenador: Pedro Emanuel.

0. Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena, John Montaño; Halam Loboa (m.59 Yoni González), Didier Moreno (m.80 Baldomero Perlaza), Agustín Martegani; Juan José Córdoba (m.90 Keiner Klinger), Jeison Medina y John Montaño (m.80 Daniel Cataño).

Entrenador: Luis Perea.

Goles: 0-1, m.85: Thiago Mendes.

Árbitro: Maximiliano Ramirez (Argentina). Amonestó a Spinelli, J. Varela, Jair, Kingler, Thiago Mendes.

Incidencias: partido de vuelta de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio de São Januário, de Río de Janeiro. EFE

Copa Sudamericana Olimpia Vasco da Gama
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