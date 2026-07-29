29 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

No hay ofertas concretas por Orlando Gill

Marcelo Culotta, máximo dirigente azulgrana, rompió el silencio en una entrevista con ESPN y habló del caso Orlando Gill.

Julio 29, 2026 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
orlando gill.jpg

Orlando Gill, arquero de la Albirroja.

Foto: Gentileza

El futuro del arquero paraguayo Orlando Gill sigue generando expectativas en el mercado de pases argentino, aunque por el momento no hay ofertas formales para su salida de Boedo.

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Culotta, salió al paso de las versiones que ubican al arquero guaraní en el radar de varios clubes y aclaró en diálogo con ESPN que, si bien son conscientes del interés que despierta su rendimiento, a la institución no ingresó ninguna propuesta económica oficial hasta la fecha.

“Orlando Gill ya sabemos que es pretendido por muchos clubes. Oficialmente no llegó nada, eso es lo que te puedo decir en este momento”, expresó Culotta ante la consulta de ESPN.

Según precisó la directiva del club argentino, las consultas recibidas responden únicamente a sondeos preliminares por parte de intermediarios y representantes, según recoge también el portal especializado Mundo Azulgrana.

De esta manera, el golero paraguayo —pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito— se mantiene firme en la plantilla del conjunto azulgrana a la espera de que los rumores se concreten en una negociación formal o bien continúe como titular bajo los tres palos en la presente temporada.

Gill fue una de las figuras de San Lorenzo en el triunfo 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima por el torneo argentino. El mundialista paraguayo sacó una pelota de gol, una intervención elogiada por el propio entrenador en conferencia de prensa.

Orlando Gill Paraguay San Lorenzo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego_Gomez_holds_off_Amario_Cozier-duberry.webp
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez jugará amistoso contra Julio Enciso
El volante mundialista paraguayo Diego Gómez se encuentra con su club, el Brighton de Inglaterra, de pretemporada en Austria.
Julio 27, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
quintanita.jpg
Paraguayos en el Exterior
Hugo Quintana y un momento excepcional en Independiente del Valle
VIDEO. El paraguayo Hugo Quintana volvió a marcar un gol para el Independiente del Valle en Ecuador.
Julio 27, 2026 05:07 p. m.
aalam.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Miguel Almirón en la MLS
VIDEO. El paraguayo Miguel Almirón, al igual que en la fecha pasada, volvió a hacerse sentir para el Atlanta United.
Julio 26, 2026 09:46 a. m.
images (4).jfif
Paraguayos en el Exterior
¡Mathías Villasanti vuelve al gol!
En su regreso a la competencia internacional tras su largo alejamiento de las canchas por su lesión, Mathías Villasanti marcó para el Gremio por la Copa Sudamericana.
Julio 23, 2026 08:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Wilder Viera
Paraguayos en el Exterior
El nuevo club de Wilder Viera
El volante Wilder Viera, que se despidió de Cerro Porteño hace un par de días, está para seguir su carrera en el fútbol argentino. Todo indica que el exazulgrana vestirá los colores de Instituto de Córdoba.
Julio 23, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
HN4RTX4WwAAJhd4.jfif
Paraguayos en el Exterior
Teodoro Arce, presentado en Emelec
El ofensivo paraguayo Teodoro Arce ya tiene puesto el azul “eléctrico” de Emelec.
Julio 23, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10