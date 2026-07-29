No hay ofertas concretas por Orlando Gill

El futuro del arquero paraguayo Orlando Gill sigue generando expectativas en el mercado de pases argentino, aunque por el momento no hay ofertas formales para su salida de Boedo.

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Culotta, salió al paso de las versiones que ubican al arquero guaraní en el radar de varios clubes y aclaró en diálogo con ESPN que, si bien son conscientes del interés que despierta su rendimiento, a la institución no ingresó ninguna propuesta económica oficial hasta la fecha.

“Orlando Gill ya sabemos que es pretendido por muchos clubes. Oficialmente no llegó nada, eso es lo que te puedo decir en este momento”, expresó Culotta ante la consulta de ESPN.

Según precisó la directiva del club argentino, las consultas recibidas responden únicamente a sondeos preliminares por parte de intermediarios y representantes, según recoge también el portal especializado Mundo Azulgrana.

De esta manera, el golero paraguayo —pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito— se mantiene firme en la plantilla del conjunto azulgrana a la espera de que los rumores se concreten en una negociación formal o bien continúe como titular bajo los tres palos en la presente temporada.

Gill fue una de las figuras de San Lorenzo en el triunfo 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima por el torneo argentino. El mundialista paraguayo sacó una pelota de gol, una intervención elogiada por el propio entrenador en conferencia de prensa.