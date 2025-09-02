02 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Paysandu rescinde con el Conejo Benítez

El delantero paraguayo de 32 años, Jorge Benítez, acordó su salida del Paysandú de Brasil, equipo que milita en la Serie B del vecino país.

Septiembre 02, 2025 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
bentez-no-mais-jogador-do-papo-0jy2bi.jpg

Jorge “Conejo” Benítez dejar Brasil luego de 29 partidos.

FOTO: PAYSANDU.

El jugador paraguayo, ex Cerro Porteño en el fútbol nacional, disputó 29 partidos en la temporada y marcó tres goles durante la temporada 2025.

El jugador ya había quedado fuera de la convocatoria para el partido contra el CRB, en la 24ª jornada de la Serie B, disputado el pasado sábado, por lo que los rumores sobre su salida ya corrían por la ciudad de Belén.

El club despidió al jugador tres meses y medio después de que disputara su último juego con el equipo principal. Con Paysandú, Benítez ganó la Copa Verde 2025.

Jorge Benítez fútbol brasileño Brasil
Redacción D10
