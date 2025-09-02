Paysandu rescinde con el Conejo Benítez

El jugador paraguayo, ex Cerro Porteño en el fútbol nacional, disputó 29 partidos en la temporada y marcó tres goles durante la temporada 2025.

El jugador ya había quedado fuera de la convocatoria para el partido contra el CRB, en la 24ª jornada de la Serie B, disputado el pasado sábado, por lo que los rumores sobre su salida ya corrían por la ciudad de Belén.

El club despidió al jugador tres meses y medio después de que disputara su último juego con el equipo principal. Con Paysandú, Benítez ganó la Copa Verde 2025.