04 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

El equipo que negocia con Andrés Cubas

Andrés Cubas, volante de la Albirroja actualmente en el Vancouver Whitecaps, tiene grandes chances de volver al fútbol sudamericano.

Diciembre 04, 2025 12:51 p. m.
cubitas.jpg

Andrés Cubas, volante de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza APF

El mediocampista del Vancouver Whitecaps de la MLS y de la Selección Paraguaya de Fútbol, Andrés Cubas, de 29 años, podría cambiar de equipo en este mercado de pases que se viene.

Uriel Iugt, periodista argentino especializado en fichajes, en comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, aseguró que el Athletico Paranaense de Brasil es el equipo que tiene grandes chances de fichar a Cubas.

“Ya existieron diálogos entre los clubes y el volante tiene grandes posibilidades de salir en el próximo mercado. Negociaciones en curso. Tengo la información de que Andrés quiere cambiar de aire y podría darse”, contó.

El contrato de Cubas con el Vancouver es hasta diciembre del 2026. Si el club canadiense lo quiere vender lo tiene que hacer ahora, de lo contrario a mitad de año del 2025 podría negociar y firmar un precontrato con otro club.

El Club Athletico Paranaense jugó este 2025 en la Serie B de Brasil, terminó en la segunda posición y la próxima temporada volverá a competir en la máxima categoría del balompié brasileño.

Andrés Cubas Athletico Paranaense Selección Paraguaya
