03 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

El paraguayo que complica todavía más a un Colo Colo en crisis

El delantero Darío Lezcano demandó una vieja deuda y Colo Colo está a nada de quedar sin poder hacer fichajes, ahondando su crisis.

Diciembre 03, 2025 07:14 p. m. • 
Por Redacción D10
dario_lezcano_colo_colo_demanda_version1764620879435.jpg_949875608.webp

Darío Lezcano requiere a Colo Colo un monto cercano al millón de dólares.

FOTO: ARCHIVO

El delantero paraguayo Darío Lezcano, quien últimamente estuvo jugando en el descendido Atlético Tembetary, decidió demandar ante la FIFA al Colo Colo de Chile por el no pago de su carta luego de que haya salido del Juárez de México. El monto que solicita Lezcano asciende a los 870 mil dólares, por lo que no se trata de un monto exiguo para un club que, precisamente, pasa por una crisis económica y futbolística.

De hecho, la noticia cayó pésimo en el club trasandino, donde oficialismo y oposición se echan las culpas por la deuda e incluso por la contratación del paraguayo. Según informó En Cancha, “culpan a Alfredo Stohwing porque fue durante su administración que se cerró el trato, mientras que del otro lado responden que, al momento de dejar la presidencia, esto pasó a manos de Aníbal Mosa (el actual presidente) y compañía. Un ida y vuelta de nunca acabar, que los tiene preocupados por la situación en el mercado de fichajes”, asegura el medio.

Lezcano llegó al Albo procedente de México en 2023, pero solo pudo jugar catorce partidos con la camiseta del tradicional club de Santiago, habiendo marcado cuatro goles durante su estancia. Además de haber perdido la titularidad entonces, a manos de Damián Pizarro, comenzó a recibir críticas por sus actuaciones por parte de el entrenador argentino Gustavo Quinteros.

Colo Colo Darío Lezcano Chile
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ramón Sosa
Paraguayos en el Exterior
Beşiktaş “monitorea” a Ramón Sosa
El delantero paraguayo Ramón Sosa vuelve a estar en el interés del fútbol europeo. Al Beşiktaş, se le suman otros.
Noviembre 26, 2025 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
sZkz-H068_400x400__1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Matías Galarza se disculpó con sus compañeros
El volante paraguayo, Matías Galarza, fue uno de los principales señalados por la hinchada de River Plate tras la eliminación en el torneo argentino contra Racing.
Noviembre 25, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Chapecoense1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Walter Clar: Goleador y presencia completa
El lateral zurdo paraguayo, Walter Clar, fue la figura indiscutida del Chapecoense, que el fin de semana materializó su vuelta a la Serie A de Brasil.
Noviembre 25, 2025 04:59 p. m.
 · 
Redacción D10
54941544757_bbc81d89b3_o.jpg
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla anota para el São Paulo
El volante albirrojo Damián Bobadilla se hizo sentir en el fútbol brasileño.
Noviembre 24, 2025 06:20 p. m.
orlando gill.jpg
Paraguayos en el Exterior
El San Lorenzo de Orlando Gill la pasa mal
Los futbolistas del plantel del San Lorenzo de Argentina, donde milita Orlando Gill, denunciaron distintas cuestiones que vienen sucediendo en el equipo de Buenos Aires.
Noviembre 12, 2025 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Brighton and Hove Albion v Leeds United - Premier League - American Express Stadium
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez agrada como extremo a su DT
El paraguayo Diego Gómez jugó en el Brighton como extremo izquierdo en sus últimos dos juegos, y el entrenador alemán Fabian Hürzeler evaluó su trabajo.
Noviembre 12, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más