El paraguayo que complica todavía más a un Colo Colo en crisis

El delantero paraguayo Darío Lezcano, quien últimamente estuvo jugando en el descendido Atlético Tembetary, decidió demandar ante la FIFA al Colo Colo de Chile por el no pago de su carta luego de que haya salido del Juárez de México. El monto que solicita Lezcano asciende a los 870 mil dólares, por lo que no se trata de un monto exiguo para un club que, precisamente, pasa por una crisis económica y futbolística.

De hecho, la noticia cayó pésimo en el club trasandino, donde oficialismo y oposición se echan las culpas por la deuda e incluso por la contratación del paraguayo. Según informó En Cancha, “culpan a Alfredo Stohwing porque fue durante su administración que se cerró el trato, mientras que del otro lado responden que, al momento de dejar la presidencia, esto pasó a manos de Aníbal Mosa (el actual presidente) y compañía. Un ida y vuelta de nunca acabar, que los tiene preocupados por la situación en el mercado de fichajes”, asegura el medio.

Lezcano llegó al Albo procedente de México en 2023, pero solo pudo jugar catorce partidos con la camiseta del tradicional club de Santiago, habiendo marcado cuatro goles durante su estancia. Además de haber perdido la titularidad entonces, a manos de Damián Pizarro, comenzó a recibir críticas por sus actuaciones por parte de el entrenador argentino Gustavo Quinteros.