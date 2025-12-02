El paraguayo que ascendió con Estudiantes de Río Cuarto

Desde el año entrante, la Primera División de Argentina tendrá cuatro representantes cordobeses en sus torneos, luego de que haya logrado el ascenso en este 2025 el equipo de Estudiantes de Río Cuarto, que se suma a Talleres, Belgrano e Instituto.

En el equipo titular de Estudiantes fue figura en el último tramo del torneo y del ascenso el centrodelantero paraguayo Javier Ferreira, quien regresó al club cordobés luego de dos años para este semestre, ya que había vivido un primer ciclo entre 2018-2022. En dicho ciclo Estudiantes logró precisamente el ascenso a la Primera Nacional, por lo con el de este año es el segundo ascenso que Ferreira vive con el club.

“Esto realmente es una fiesta, nos merecíamos esto. Ahora tenemos que disfrutar con toda la gente que nos acompañó todo este tiempo”, expresó Ferreira a Puntal tras el ascenso. “Buscamos este objetivo durante todo el año, nunca le tuvimos miedo a la palabra ascenso. Tenemos un grupo espectacular, trabajamos con mucha humidad”, resumió.

Ferreira, quien nació en San Pedro del Ycuamandiyú hace 33 años, nunca jugó en el fútbol paraguayo, habiendo debutado en Defensa y Justicia en 2013.