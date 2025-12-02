02 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Gustavo Gómez en el equipo ideal de la Copa Libertadores

El defensor Gustavo Gómez es el único futbolista paraguayo que aparece en el Equipo Ideal oficial de la Conmebol Libertadores que finalizó el fin de semana pasado.

Diciembre 02, 2025 06:17 p. m. • 
Por Redacción D10
gustavo gómez_63896813.jpg

Líder. El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras.

La CONMEBOL, a través de su Grupo de Estudio Técnico (GET), reveló el Equipo Ideal de la Copa Libertadores 2025, una alineación que consolida el dominio y el gran nivel de los equipos finalistas y semifinalistas del torneo, especialmente de los brasileños y del campeón Flamengo. En la lista, el único paraguayo que se encuentra incluido es Gustavo Gómez, el capitán del subcampeón Palmeiras.

El equipo se caracteriza por una fuerte presencia de jugadores del campeón y del subcampeón, reconociendo la trascendencia de su desempeño hasta la última instancia. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), quien fue elegido como el Mejor Jugador del Torneo, lidera la mitad de la cancha. En el ataque, se destacaron el poder goleador de José López (Palmeiras) y Adrián Martínez (Racing Club), quienes estuvieron en la cima de la tabla de artilleros con 7 goles cada uno, demostrando una eficacia letal frente al arco.

Este es el equipo completo, con sus equipos de provedencia y nacionalidad del jugador: Agustín Rossi (Flamengo, ARG); Guillermo Varela (Flamengo, URU), Gustavo Gómez, Leo Pereira (Flamengo, BRA); Jorginho (Flamengo, BRA), Érick Pulgar (Flamengo, CHI), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, URU), Leonardo Fernández, (Peñarol, URU), Adrián Martínez (Racing Club, ARG); José López (Palmeiras, ARG), Bruno Henrique (Flamengo, BRA).

Libertadores Gustavo Gómez Palmeiras
Redacción D10
