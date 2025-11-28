28 nov. 2025
Lucas Romero: “Garra, como todo paraguayo”

El volante de Deportivo Recoleta suena como refuerzo de la Universidad de Chile. Fue entrevistado por un medio chileno y esto fue lo dijo de su juego y de sus expectativas con respecto a emigrar hacia los Andes.

Noviembre 28, 2025 02:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Romero tendría destino chileno.

Como sucede siempre que una temporada termina, la danza de nombres a ser traspasados de club comienza a andar. Uno de los mediocentros más interesantes que dejó el 2025 en el fútbol paraguayo es Lucas Romero, jugador de equilibrio y quite en el esquema del Canario.

Por ello fue ya convocado a la Albirroja a sus 23 años y es tentado por equipos del extranjero. Uno de ellos, como informó el presidente de Recoleta en Fútbol a lo Grande por Monumental 1080, es Universidad de Chile, club que hizo una oferta concreta por el volante.

Entrevistado por Bolavip Chile, Romero se refirió a las posibilidades de jugar por uno de los grandes de aquel país, aunque sin soltar demasiada prenda hasta que el acuerdo esté cerrado. “Bueno, la verdad que todavía no está nada concreto, pero están analizando ahí, están viendo las opciones que tenemos y en estos días vamos a ver si se da la transferencia o vamos a ver, cuando sale recién puedo hablar del club, todo eso y vamos a ver si sale”, dijo Romero.

Sin embargo, consideró importante que la Universidad de Chile se fijara en él. “Estamos trabajando para eso, así que estamos metiéndole, vamos a ver qué nos deparaba nuestro futuro y a meterle con todo”, aseguró.

Sobre sus características, Romero se presentó así ante los hinchas de la U: “Soy un poquito más técnico, también le meto un poco de garra ahí, sus características de posesión vamos a decirle, así que le meto también garra como todo paraguayo”, dijo muy descriptivamente

El presidente de Recoleta precisó que es la Universidad de Chile el equipo que hizo llegar la oferta más “seria” por el jugador, por lo que el pase es casi un hecho. Se definirá en las próximas horas.

