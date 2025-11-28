28 nov. 2025
El paraguayo ofrecido a un grande brasileño, pero que no entusiasma

El São Paulo de Brasil, donde milita el volante paraguayo Damián Bobadilla, está hurgando en el mercado de fichajes para la próxima temporada, y uno de los nombres que ha sonado en su agenda en las últimas horas es el de otro paraguayo: Matías Rojas. Medios brasileños dan cuenta no tanto del interés del equipo dirigido por Hernán Crespo, sino de que fue ofrecido a la institución paulista.

Noviembre 28, 2025 02:47 p. m. • 
Por Redacción D10
matias.jpg

Matías Rojas durante un partido con la Albirroja.

“Tras su última etapa en el fútbol brasileño, Rojas fue puesto a disposición del Tricolor a través de intermediarios, lo que provocó que su nombre circulara en redes sociales y en algunos medios deportivos”, informó el medio Terra. Sin embargo, también aclaró que la cosa no pasa de un acercamiento de la carpeta del jugador, pues no existirían negociaciones por Rojas.

Es más: Terra filtró que dos dirigentes del Sao Paulo ya se habrían manifestado en contra de la contratación del paraguayo, negando cualquier posibilidad de negociación.

En esta negativa tajante tal vez entre a tallar el hecho de que, cuando Rojas tuvo contrato con el Corinthians, terminó demandando a su último club brasileño, que le debe 7 millones de dólares por incumplimiento de contrato, según determinaron los órganos de justicia de la FIFA. Además, Rojas no tuvo un rendimiento acorde a sus precedentes cuando llegó a Corinthians, en 2023.

Incluso, blogs afines al Sao Paulo se han manifestado también en contra de su llegada, como Sao Paulo Sempre, que afirmó que Rojas “seguramente sería otra cara familiar en el departamento médico y centro de rehabilitación del Tricolor”, teniendo en cuenta su historial de lesiones.

