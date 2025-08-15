15 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Libertad preparará rotaciones ante Olimpia

Tras el empate con River Plate por Copa Libertadores, Libertad se enfoca en el plano local donde chocará con Olimpia. El presidente repollero, Rubén Di Tore, indicó que preparan rotaciones para visitar al Decano.

Agosto 15, 2025 02:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

El plantel liberteño ahora apunta a Olimpia.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad consiguió un empate frente a River Plate en La Huerta por Copa Libertadores, y si bien la revancha será la semana que viene, ahora debe enfocarse en el Torneo Clausura, donde se medirá con Olimpia.

Con 11 unidades, tres más que el rival de turno y seis menos que el líder Cerro Porteño, el Guma no puede descuidar el campeonato local si pretende pelearlo. “Va a haber rotaciones”, aseveró Rubén Di Tore, presidente del club en contacto con el programa Fútbol a lo Grande.

No podemos descuidar tampoco el campeonato local, entonces tenemos que ir haciendo de acuerdo con las cargas que tienen los jugadores”, añadió el titular liberteño.

Explicó que charló con el entrenador Sergio Aquino después de la igualdad frente a los argentinos. “Se irán tomando las decisiones de quiénes quedan y quiénes van a jugar. De acuerdo con lo que hablamos con ‘Patito’, va a haber rotaciones”, afirmó.

Libertad visitará a Olimpia el domingo, a las 16:00 en el estadio Luis Alfonso Giagni, por la octava fecha del Torneo Clausura. Cuatro días después pisará el Mas Monumental para definir la serie con River Plate, a las 21:30.

Copa Libertadores Libertad Rubén Di Tore Olimpia
Redacción D10
